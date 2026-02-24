BIST 14.019
DMM'den kritik uyarı: Sahte “devlet destekli yatırım” tuzaklarına dikkat!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "devlet destekli yatırım" veya "ek gelir" vaadiyle paylaşılan içeriklerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını duyurdu. Sahte site ve içeriklere karşı uyarı mesajı verdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek "devlet destekli yatırım programı", "yüksek kazanç" veya "ek gelir fırsatı" başlıkları paylaşılan site ve içeriklere karşı uyarıda bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur."

