Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlının İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı - Resim: 0

Soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun 19 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelip maktul Yong Wang ile buluştuğu anlar ile 21 Ocak'ta Pekin'e giden diğer 4 zanlının İstanbul Havalimanı'nda bulundukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı - Resim: 1

Görüntülerde, maktul Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanından karşıladıktan sonra araçla buradan uzaklaşmaları, cinayet olayı sonrasında da Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın ve Chadong Wang isimli 4 zanlının da havalimanında bulundukları anlar yer alıyor.

Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı - Resim: 2

