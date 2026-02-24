Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar düşüyor! Yağışlı hava etkili olacak...
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, sıcaklıklar düşecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın beklendiğini söyleyen Özdemirci, hava sıcaklıklarının da azalacağını bildirdi.
Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Özdemirci, "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var." dedi.
Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı.