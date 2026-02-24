BIST 14.019
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Adalet Bakanı Gürlek'ten MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Yapı Kredi'den e-imzalı hesap hareketleri dönemi
Türk Telekom görme engelli bireyler için "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi sundu
Galatasaray, Juventus maçına hazır
Antalya Belek Üniversitesi'nde geleceğin şefleri ceket giydi
Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı nedeniyle anma programı düzenlendi
İPA: Gençlerin yüzde 56,3’ü hiçbir mesleği garantili görmüyor
Samsunspor-Shkendija maçını yönetecek hakem belli oldu
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Dicle Elektrik 2025'te geri dönüşümle 7,5 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı
Nossa Costa Ataköy Marina ve Paysage Kalamış Restaurant, Ramazan'da sizleri bekliyor
Muğla Datça açıklarında deprem
