Sibirya'dan geliyor dikkat! Tarih verildi: Kar o illeri esir alacak...

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilecek. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.