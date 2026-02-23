Sibirya'dan geliyor dikkat! Tarih verildi: Kar o illeri esir alacak...
Sibirya'dan Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Salı gününden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de kar bırakabileceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı.
Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak beklenirken, Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış görülecek.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI
İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilecek. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücüleri görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak kar erimesi riskinin de arttığı belirtilirken, dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.