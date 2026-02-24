Orhan Şen'den kritik uyarı! 3 gün boyunca Anadolu'yu teslim alacak...
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kış koşullarının etkili olmasının beklendiğini belirten Şen, yoğun soğuk ve kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini ifade etti.
Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde sert bir değişim göstermesi bekleniyor.
Soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede sıcaklıklar hızla düşecek, yer yer yoğun kar yağışı görülecek.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Orhan Şen, özellikle Çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kış koşullarının etkili olabileceği uyarısında bulundu. Üç gün sürmesi öngörülen soğuk hava sisteminin, başta kara yolu ulaşımı olmak üzere günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğini belirtti.
YILIN EN SERT KIŞI GELİYOR
Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaştığı verilere göre, beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışı dalgası ilk etapta İç Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Sistem daha sonra etki alanını genişleterek Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni de kapsayacak şekilde ilerleyecek.