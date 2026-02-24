Orhan Şen'den kritik uyarı! 3 gün boyunca Anadolu'yu teslim alacak...

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Orhan Şen, özellikle Çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kış koşullarının etkili olabileceği uyarısında bulundu. Üç gün sürmesi öngörülen soğuk hava sisteminin, başta kara yolu ulaşımı olmak üzere günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğini belirtti.