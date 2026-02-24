BIST 14.004
Antalya Belek Üniversitesi'nde geleceğin şefleri ceket giydi

Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Ceket Giyme Töreni, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler beyaz şef ceketlerini giyerek mesleki yolculuklarına resmen başladı.

Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencileri, 20 Şubat 2026 tarihinde İbrahim Coşkun Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ceket Giyme Töreni” ile mesleki hayatlarına ilk adımı attı. Yoğun katılımın olduğu programda öğrenciler, aşçılık mesleğinin simgesi kabul edilen beyaz şef ceketlerini giydi.

Mesleki kimliğe ilk adım

Törenin açılışında Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Abdullah Kuzu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İlker Tuncay, Rektör Yardımcısı Prof. Mustafa Fadıl Sözen, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Yersüren ile Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Salim Okan Gündoğdu konuşma yaptı.

Konuşmalarda gastronomi eğitiminin yalnızca teknik becerilerden ibaret olmadığı; disiplin, etik değerler, ekip çalışması ve sürdürülebilir kalite anlayışı üzerine inşa edildiği vurgulandı. Şef ceketi giymenin, mesleki sorumluluk ve aidiyet duygusunun başlangıcı olduğu ifade edildi.

Başarılı öğrencilere belge

Programda ayrıca öğrencilerin ulusal ve uluslararası gastronomi organizasyonlarında elde ettiği dereceler de kamuoyuyla paylaşıldı. GastroAntalya ve GastroAlanya etkinliklerinde madalya ve kupa kazanan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Yarışma süreçlerinde emeği bulunan ve organizasyonlarda üniversiteyi temsil eden akademik personele de teşekkür belgeleri verildi.

Gurur ve heyecan bir arada

Tören, öğrencilerin ceketlerini aileleri ve akademisyenleri eşliğinde giymesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Antalya Belek Üniversitesi’nde gerçekleştirilen anlamlı program, öğrenciler ve aileleri için gurur dolu anlara sahne oldu.

