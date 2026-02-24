BIST 14.030
Devlet Bahçeli'den TFF'ye destek: Yoluna devam etmelidir

Devlet Bahçeli, TBMM’de yaptığı konuşmada yasa dışı bahis iddialarına sert çıktı. Rakip takıma bahis oynadığı tespit edilenlerin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, mağdur kulüplerin hakkının korunmasını istedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun attığı adımlara da destek verdi.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bahis operasyonlarına da değindi. Spor camiasında ortaya atılan iddiaların titizlikle araştırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, özellikle haksız rekabete ve şaibeye yol açan girişimlere karşı net bir duruş sergiledi.

Bu konuda mağdur olanların hakkının gözetilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli:

Bahis hesabı bulunduğu belirlenen, rakip takım üzerine bahis oynadığı tespit edilenlerin yakalarından tutulmalı.

Bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı ve hukuku muhakkak gözetilmelidir.

Bahçeli, yasa dışı bahisle bağlantısı tespit edilen ve rakip takım üzerine bahis oynadığı belirlenen kişilerin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini belirtti.

"TFF cesurdur, delikanlıdır"

Mağduriyet yaşayan kulüplerin haklarının mutlaka korunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, sürecin adalet ve şeffaflık içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun attığı adımları da değerlendiren Bahçeli, TFF Başkanı’nın tutumunu destekleyerek “TFF Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir.” sözleriyle federasyona destek verdi.

