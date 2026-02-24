BIST 14.030
Galatasaray'da Osimhen depremi! 'Maaş krizi' iddialarına yönetimden sert yanıt

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen’in Konyaspor maçı kadrosunda yer almamasıyla filizlenen "maaş krizi" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak; kulüpte herhangi bir ödeme sorunu bulunmadığını ve tüm yükümlülüklerin zamanında yerine getirildiğini açıkladı. Bu tür asılsız haberlerin kulüp huzurunu bozmak ve camiaya nifak sokmak amacıyla servis edildiğini belirten Kavukçu, sarı-kırmızılı ekibin finansal bir darboğazda olduğu yönündeki spekülasyonlara set çekti.

Konyaspor deplasmanında kadroda yer almayan Victor Osimhen hakkında ortaya atılan maaş krizi iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi.

"PARASINI ALAMADIĞI İÇİN GİTMEDİ" İDDİASI

Sarı-kırmızılıların 2-0 kaybettiği Konyaspor maçında forma giymeyen Nijeryalı yıldızın, diz ağrısı nedeniyle değil iki aylık maaşını alamadığı için kadroya alınmadığı öne sürülmüştü.

KAVUKÇU: GALATASARAY'IN PARA SORUNU YOK

Sabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, söz konusu iddiaları yalanladı. Kavukçu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle primleri asla biriktirmiyoruz, hemen yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTİYORLAR"

Kavukçu, "Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç için İtalya kafilesinde yer alması bekleniyor.

