Fransız Adeline 14 yıl önce nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Fransa'da 14 yıl önce Müslüman olan Adeline, "barış dini" olarak nitelediği İslam'ın, Müslümanları gerçek kardeşliğin etrafında topladığını söyledi.

Bir camide şehadet getirerek Müslüman olan ve Melek ismini alan Adeline, bir Türk ile evlenince ailesi için Türkçe öğrendi.

2 çocuk annesi Adeline, İslam yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Adeline, ateist bir ailede büyüdüğünü, bu nedenle gençken "inancın" ne demek olduğunu bilmediğini belirtti.

Müslüman arkadaşları olduğu için İslam dinini tanıdığını anlatan Adeline, ibadet eden arkadaşları dolayısıyla İslam'ı güzel bir din olarak gördüğünü kaydetti.

"Tek bir ilaha inancı nedeniyle mantıklı bir din olarak gördüm"

Adeline, "Bir arkadaşım var sürekli bana her imtihanda bir hayır olduğundan bahsediyordu. Bu kavram çok fazla dikkatimi çekiyordu çünkü çocukken imtihanlar yaşadım. Babam bir kaza yaptı ve dolayısıyla annemle kendimizi zor bir imtihanın içinde bulduk." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının kendisine "Her şerde bir hayır olduğunu" da söylediğini dile getiren Adeline, şöyle devam etti:

"Bunu kabullenmek benim için kolay değildi ancak büyüdükçe, bizleri yatıştıracak bir yol ve ayrıca anlayabileceğimiz bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ben ise sonuç olarak dine yöneldim. İslam'ı kitaplar vasıtasıyla da tanıdım. Herkes gibi tabii ki internette de araştırma yaptım. (İslam'ı) Tek bir ilaha inancı nedeniyle mantıklı bir din olarak gördüm."

"Kur'an-ı Kerim'in tefsiri bazı ayetleri daha iyi anlamamı sağladı"

Adeline, Müslüman arkadaşının namaz kılmak için günde 5 kez mola vermesinin dikkatini çektiğini belirterek, başlarda Kur'an-ı Kerim'in Fransızca tercümesini anlamakta zorlandığı için tavsiye üzerine tefsir okumaya başladığını anlattı.

"Kur'an-ı Kerim'in tefsiri bazı ayetleri daha iyi anlamamı sağladı." diyen Adeline, ardından Hz. Muhammed'in hayatını konu alan siyer kitaplarına yöneldiğini söyledi.

Adeline, Hz. Muhammed'in hayatının öğretilerle dolu olduğuna dikkati çekerek, Müslüman olmak isteyenlere siyer okumalarını tavsiye etti.

"İslam benim için barış dini." diyen Adeline, İslam'ın Müslümanları gerçek kardeşliğin etrafında topladığını vurguladı.

"İslam'ı kabul eden biri bembeyaz bir sayfayla yeniden doğmuş gibidir"

Adeline, İslam'ın Müslümanları hayat boyu yönlendiren bir yol olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"(İslam) Bize bir gün zengin, bir gün fakir olabileceğimizin farkına vardırıyor. Ancak her şey için daima Allah'a şükretmeliyiz çünkü geçici olarak buradayız ve burada maruz kalacağımız tüm imtihanlar dünyevi hayata ait, daha sonra aynı şeyleri yaşamayacağız. Dolayısıyla İslam, hayatımızı şekillendiren bir yol ve Yaradan'la aramızda kurduğumuz gerçek bir bağ."

İslam'ın hayat boyu öğrenme serüveni olduğunu belirten Adeline, "İslam'ı kabul eden biri bembeyaz bir sayfayla yeniden doğmuş gibidir ve öğrenmek için zamana ihtiyacı vardır." dedi.

