BIST 14.019
DOLAR 43,85
EURO 51,70
ALTIN 7.296,90

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede

|
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek'e geldi. İşte davaya ilişkin detaylar...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede - Resim: 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek'e geldi.

16
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede - Resim: 2

İş insanı Halit Yukay'la telefonda son konuşan kişi olarak soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un dava kapsamında 'tanık' olarak bir kez daha dinlenmesine karar verilmişti.

26
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede - Resim: 3

 ARKADAŞI HALİT YUKAY'IN TEKNESİNE YÜK GEMİSİ ÇARPMIŞTI

Tatlıtuğ, bugün Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek Adliyesi'ne geldi.

36
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede - Resim: 4

NE OLMUŞTU?

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu.

46