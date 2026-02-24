Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay için adliyede
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek'e geldi. İşte davaya ilişkin detaylar...
İş insanı Halit Yukay'la telefonda son konuşan kişi olarak soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un dava kapsamında 'tanık' olarak bir kez daha dinlenmesine karar verilmişti.
ARKADAŞI HALİT YUKAY'IN TEKNESİNE YÜK GEMİSİ ÇARPMIŞTI
Tatlıtuğ, bugün Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek Adliyesi'ne geldi.
NE OLMUŞTU?
Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu.