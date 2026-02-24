Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında puan kayıpları yaşadı. Galatasaray Konyaspor'a yenilirken Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı. İki takım arasındaki puan farkı 2'ye inerken, yapay zeka şampiyonluk için çarpıcı bir tahminde bulundu.
Süper Lig’in 23. haftasında alınan sonuçlar zirve yarışını yeniden alevlendirdi. Deplasmanda Konyaspor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı
Ancak bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe de Kadıköy’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak beklediği avantajı yakalayamadı. Ezeli rakipler arasındaki puan farkı 2’ye kadar geriledi.
Haftanın ardından gözler şampiyonluk ihtimallerine çevrilirken, futbol veri platformu Euro Club Index’in yapay zeka destekli sezon sonu tahmini dikkat çekti.
Beşiktaş ve Trabzonspor...
Yapay zekanın öngörüsünde Beşiktaş’ın sezonu 62 puanla 4. sırada tamamlaması bekleniyor. Son haftalardaki çıkışına rağmen siyah-beyazlıların zirve yarışının dışında kalacağı tahmin ediliyor. Trabzonspor için yapılan projeksiyonda ise bordo-mavililerin 67 puan toplayarak ligi 3. sırada bitireceği öne sürüldü.