Meteliğe kurşun atan firma anketleri boşverin! Bir seçim olsa durum buymuş

Bir çok firma hemen her ay hatta haftada bir seçim anketi yayınlıyor. Bir anketin maliyeti 4-5 milyonu buluyor. Eski AK parti Milletvekili Şamil Tayyar bir çok anket şirketinin "meteliğe kurşun attığını" belirtip bu anketlerin sorunlu olduğu iddia etti. Şamil Tayyar anketler için 'uyduruk' deyip kendisinin sahadan gözlemlerini paylaştı. Seçmen hala AK Parti'ye kırgın, CHP ise rüzgarı kullanamamış, MHP ve DEM belirsiz, Zafer Partisi gençlerin gözdesiymiş.

TÜRKİYE'de bir sonraki genel seçim 2028 yılında yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimin vaktinden önce yapılma ihtimali de var. Bu da anket şirketlerinin hemen her ay anket yapmalarına sebep oluyor. Peki bu anketler ne kadar güvenilir.

Anketler uyduruk

Şamil Tayyar'a göre bir anketin maliyeti 4-5 milyonu buluyor. Bir çok anket firması ise meteliğe kurşun atıyor. 'Uyduruk' anketler yapıldığını iddia eden Şamil Tayyar şöyle diyor;

-Anket çalışması, maliyetli bir uğraşıdır. Ciddi bir anketin ortalama maliyeti, 4-5 milyon lira civarındadır.

-Meteliğe kurşun atan firmaların, haftada bir anket açıklaması gerçekçi değildir.

- İşini ciddiyetle yapan az sayıda firmayı bir kenara bırakırsak, anketlerin çoğu uyduruktur, parayı verenin düdüğü çaldığı masa başı metinlerdir.

-Ayrıca, mevcut siyasi ve sosyolojik iklim, sağlıklı anket sonuçları için pek müsait gözükmüyor. Ortalık toz bulut, bu köprünün altından daha çok sular akacak.

Seçmen AK Parti'ye öfkeli

'Anketlerin güvenilmez' olduğunu öne süren Şamil Tayyar kendisinin sahadaki gözlemlerini paylaştı. Durum şöyleymiş;

-Toplumun seçim sonuçlarını belirleyici geniş kesimi, özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle AK Parti’ye kırgın ve öfkeli ama umudunu kesmiş değil.

- CHP muhalefet için uygun bu koşulları rüzgara dönüştüremedi, aksine marjinal eğilimlere yönelerek siyaset yaptığı sosyolojik zemini daralttı.



-MHP ve DEM’in siyasi yelpazede konuşlandığı yer, daha çok çözüm sürecinin seyrine göre şekillenecek gibi gözüküyor.



-İyi Parti’de çözülme durmuş, ivme yukarı doğru hareketli.

-Yeniden Refah pozisyonunu koruyor ama beklediği sıçramayı bir türlü yapamıyor.

-Zafer Partisi özellikle gençlerde etkili ama bir süredir patinaj yapıyor.

-Anahtar Parti sürpriz bir şekilde boy göstermeye başladı.

-Deva, Gelecek ve Saadet’in birlik arayışının nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor, şu haliyle umut verici değiller.

-Kararsız, protest, boykotçu seçmen oranının ise AK Parti ve CHP ile yarışacak düzeyde olduğunu ifade edebilirim.

-Bu kümeye hiçbir şekilde rengini belli etmeyen hatırı sayılır kitleyi de ekleyebiliriz. Partilerin seçime doğru son düzlükteki performansı ve kuracakları yeni ittifaklar, sıralamayı şekillendirir. Ve kum saati çalışmaya başladı.