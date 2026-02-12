Şubat ayı anketinde sürpriz! Zirve aynı, 32 ay önce kurulan partiden büyük atak
ORC Araştırma’nın Şubat ayı 'Genel Seçim Oy Potansiyelleri' anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. AK Parti en yakın rakibinin 5,2 puan önünde ilk sırada yer alırken, 2,5 yıl önce kurulan partinin potansiyel oy oranı dikkat çekti. İşte Şubat seçiminden öne çıkan rakamların ve seçmenin potansiyel tercihinin sandığa yansıması...
ORC Araştırma şirketi, 'Genel Seçim Oy Potansiyelleri' anketinde 'Kesinlikle Oy Veririm' ve 'Oy Verebilirim' seçenekleriyle partilerin potansiyelini inceledi. Yerli ve Milli Parti'nin potansiyel oy oranı dikkat çekti.
04-06 Şubat 2026 tarihlerinde 26 şehirde 2800 katılımcıyla yapılan anketin partilere göre dağılımı şöyle:
AK Parti: %44,1
CHP: %38,9
MHP: %22,7
İYİ Parti: %15,2
DEM Parti: %14,5
Zafer Partisi: %12,0
Büyük Birlik Partisi (BBP): %10,7
Yerli ve Milli Parti (YMP): %9,8
Yeniden Refah Partisi: %9,6
Saadet Partisi: %7,4
