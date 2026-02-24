İttifak senaryosu seçimleri nasıl etkiler? Son ankette çarpıcı sonuç yüzde 20 detayı...

İşte Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in bugünkü köşe yazısında yer alan ilgili bölüm:

GÜNDEMAR’ın 208 sayfalık “Türkiye Gündemi” başlıklı raporunu ve araştırmasını okudum. 60 ilden 2 bin 255 yurttaşla görüşülmüş. Hangi parti ne kadar oy alıyor ya da cumhurbaşkanı adaylarının performansına geleceğim.

ÜÇ PARTİ AYRI AYRI GİRERSE YÜZDE 16.34 ALIYOR

İlk önce “Bu Pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)” sorusunun yanıtlarına bakalım.