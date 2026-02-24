BIST 14.030
Bakanlıktan Yenişehir Belediyesi'ne 4,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira idari ceza uyguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 9 Şubat'ta Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.

Bu kapsamda, Yenişehir Belediye Başkanlığına atık dökme fiilinden 4 milyon 692 bin lira idari ceza uygulandı.

Öte yandan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

