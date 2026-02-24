Zehra Kınık'ın ölümüne sebep olduğu gencin annesi davadan vazgeçti sebebi de...

KIZILAY'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, kullandığı araçla 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'e çarpıp öldürmüştü. Kusur oranı yüksek olmasına rağmen Zehra Kınık'a verilen ve 3 ay yatırı olan 2,5 yıllık hapis cezası gündem olmuştu. Ölen gencin annesi karara "Bir canın bedeli bu mu?" diyerek isyan etmiş ve dava istifaya gitmişti. Anne Hasret Doğan'dan sürpriz bir karar geldi. "Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" diyen anne davadan vazgeçti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmişti. Gencin annesi Hasret Doğan, Aralık 2025'te mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasına "Bir canın bedeli iki yıl mı? Şikayetinden vazgeçenler ölüme aynen ortaktır" diyerek isyan etmişti.

MADDİ ZARARI GİDERİLMİŞ

Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan istinafta olan davadan vazgeçti. Mahkemeye sunduğu yeni dilekçede "tüm maddi ve manevi zararının" giderildiğini beyan etti. Hasret Doğan'ın davadan vazgeçmek için ne kadar para aldığı bilinmiyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre annenin verdiği dilekçe şöyle:

-"Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum."

ZEHRA KINIK'A VERİLEN CEZA

Aralık 2025'te görülen karar duruşmasında Zehra Kınık'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmedilmişti. Zehra Kınık'ın infaz yasasına göre 3 ay hapis yatması bunu da açık cezaevinde geçirmesi bekleniyordu.

Zehra Kınık'ın avukatları duruşmada kazada ölen Batın Barlas Çeki'nin annesi ile yaralananlara maddi ve manevi tazminat ödendiğini açıklamıştı.

ANNE KARARA İSYAN ETMİŞTİ

19 Şubat tarihinde verdiği dilekçeyle davadan vazgeçen anne Hasret Doğan verilen cezaya isyan etmiş duruşma çıkışında şunları söylemişti:

-"Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Kabul edemiyorum. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum.

-Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz.