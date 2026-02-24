Yüzde 10'luk vergi resmen devrede! Trump kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin ithalat vergilerini engelleyen kararına, 1974 Ticaret Yasası’ndaki özel bir maddeyi kullanarak yanıt verdi. Bugün (24 Şubat) itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi, dünya ticaretinde "topyekûn savaş" riskini zirveye taşıdı.

Abone ol

Trump yönetimi, söz konusu vergiyi 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında uyguluyor. Bu madde, başkana kongre onayı olmadan 150 gün boyunca vergi koyma yetkisi tanıyor.

YÜZDE 15'E ÇIKARMA TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Başkan Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı.

Cuma günü imzalanan kararnamede, geçici ithalat vergisinin uluslararası ödeme sorunlarını ele almayı ve ticaret ilişkilerini Amerikalı işçiler, çiftçiler ve üreticiler lehine yeniden dengelemeyi amaçladığı belirtildi.

TİCARET AÇIĞINDA ZİRVE!

Trump, ticaret açığını azaltmak için bu vergilerin gerekli olduğunu savunurken; ABD'nin ticaret açığı 2024 yılına göre yüzde 2,1 artarak yaklaşık 1,2 trilyon dolarla yeni bir zirveye ulaştı.

KÜRESEL TİCARETTE MİSİLLEME RİSKİ

Yatırım bankası ING analisti Carsten Brzeski, hızla değişen vergi politikalarının iş dünyasında kaos ve karmaşaya yol açtığını belirterek, "Topyekûn bir ticaret savaşı riski geçen yıla göre açıkça daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin, başkanın yetkilerini aştığı yönündeki 6-3'lük kararına tepki gösteren Trump, kararı "saçma ve Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi. Mahkeme kararı sonrası dünya genelindeki ülkeler mevcut ticaret anlaşmalarının durumunu değerlendirmeye başladı.

TİCARET ORTAKLARINDAN SERT TEPKİLER

İngiltere, ABD'nin anlaşmalara uymaması durumunda misilleme seçeneklerinin "masada olduğunu" duyurdu.

Avrupa Birliği, yaz aylarında varılan bir anlaşmanın onay sürecini askıya alacağını açıklarken; Hindistan da yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak için planlanan görüşmeleri ertelediğini bildirdi.