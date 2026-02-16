BIST 14.369
Mahsun Kırmızıgül, Günay İstanbul'da sahne alacak

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül 17 Şubat Salı günü Günay İstanbul'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Günay Restaurant, sanatçıları sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, 17 Şubat Salı günü Günay İstanbul'da sahne alacak. Kırmızıgül sevilen şarkılarını seslendirerek misafirlere unutulmaz bir gün yaşatacak. 

Bu eşsiz anlara tanıklık etmek için Günay İstanbul'da yerini ayırtın. Rezervasyon için şu numaraları arayabilirsiniz: 0212 233 33 33, 0532 443 33 33

