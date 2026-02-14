Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rekor bütçe ile Türk sinemasına güçlü destek. Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 lira destek sağladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık tarafından 2026 yılının ilk destekleme döneminde Türk sinemasına, 128 proje için toplam 57 milyon 827 bin 500 lira destek verildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Rekor bütçe ile Türk sinemasına güçlü destek. Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna 49 milyon 250 bin lira kaynak aktardıklarını belirten Ersoy, "Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 lira bütçe aktararak yaratıcı üretim sürecini destekledik. Türk sinemasını üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SİNEMAYA DESTEK SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise destekler, üretimden gösterime uzanan süreci kapsayacak şekilde sinema sektörünün farklı alanlarına yönlendirildi.

2026-1 ve 2026-2 sayılı Kurul Kararları doğrultusunda sektörün çeşitli dallarında toplam 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 lira destek sağlandı.

Türk sinemasında yaratıcı üretimi teşvik etmek amacıyla 2026'nın birinci döneminde 4 animasyon film yapım projesine 1 milyon 483 bin 500 lira, 15 kısa film yapım projesine 4 milyon 674 bin lira, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920 bin lira ve 3 proje geliştirme projesine 1 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 lira destek verildi.

Yerli yapımların izleyiciyle buluşma ağını genişletmeye yönelik "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında ise 100 yerli film gösterim projesi aracılığıyla Türkiye genelindeki 130 sinema salonuna toplam 49 milyon 250 bin lira destek aktarıldı.

Sinema sektöründe yapım aşamasından gösterim sürecine kadar uzanan tüm safhaların birbirini tamamlayan kesintisiz bir üretim zinciri olarak geliştirilmesi ve bu üretimin toplumun her kesimine ulaştırılmasına yönelik destekler, sektörün sürdürülebilir büyümesi hedefi doğrultusunda sürdürülecek.

Uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı, ortak yapım ve belgesel film yapım türlerindeki başvurular, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilecek olan Sinema Destekleme Kurulları tarafından değerlendirilerek desteklenecek.