BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maçı 5-1 kazandı. Sakatlık sürecini atlatan Wilfried Singo, maç sonu yaptığı açıklamada fiziksel durumunun iyi olduğunu, takıma uyum sağladığını ve Juventus'a iyi hazırlanacaklarını belirtti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

SINGO'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo, sonradan oyuna dahil olduğu Eyüpspor karşılaşmasında 32 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, Eyüpspor maçı sonunda sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

''FİZİKSEL AÇIDAN İYİYİM''

İyi hissettiğini dile getiren Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız.'' dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak
Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir
Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış
21 yıl önce garajda kuruldu bugün 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
21 yıl önce garajda kuruldu bugün 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı