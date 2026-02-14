Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar

Albaraka Türk Katılım Bankası, 2025 yılında yüzde 191,1 artışla 15 milyar lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası, 2025 yılının finansal sonuçlarını paylaştı.

Konsolide finansal sonuçlara göre, toplam aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 51 artırarak 471 milyar liraya yükselten bankanın net karı, yüzde 191,1 artışla 15 milyar lira oldu.

Bankanın ekonomiye sağladığı nakdi kredi desteği 237 milyar lira, gayri nakdi kredi desteği ise 67 milyar lira olmak üzere toplam kredi desteği 300 milyar liranın üzerine çıktı.

Albaraka Türk'ün toplanan fonları yüzde 36 artışla 278 milyar liraya ulaşırken sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,2, takipteki kredi oranı yüzde 1,70 ve öz kaynak karlılığı ise yüzde 65,4 olarak kaydedildi.

"Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, 2025'in küresel ve yerel ekonomide belirsizliklerin ve enflasyonla mücadelenin yoğunlaştığı zorlu bir dönem olduğunu vurguladı.

Bankanın açıkladığı finansal sonuçların, katılım bankacılığının temel prensiplerine bağlılığın ve müşteri odaklı yaklaşımın bir göstergesi olduğunu belirten Temsah, şöyle devam etti:

"Bu başarılı sonuçlar, bir önceki yıla göre yüzde 51'lik aktif büyüme ve yüzde 191'lik net kar artışı ile teyit edildi. Ekonomi yönetiminin kararlı adımları sayesinde enflasyonun düşüşe geçmesi, finansal istikrar açısından önemli bir gelişme oldu ve biz de bu süreçte reel sektöre verdiğimiz desteklerle Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunduk."

Temsah, dijitalleşmenin öncelikleri arasında yer aldığını, mobil ve internet bankacılığı platformlarındaki yeniliklerle finansman ve yatırım işlemlerinin büyük bir kısmının dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir hale getirildiğini aktardı.

Katılım bankacılığı sektöründe bir ilk olarak katılım finans ilkelerine uygun Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracının başarıyla tamamlandığını anlatan Temsah, "Valenspara Ödeme Kuruluşu ile ödeme ekosisteminde yer alarak Türkiye'de lisanslı ödeme kuruluşu sahibi olan ilk katılım bankası olduk. Müşteri kazanım süreçlerini sadeleştiren dijital onboarding modeli ve pazarlama stratejileri sayesinde yeni müşterilerin yaklaşık yüzde 50'si dijital kanallar aracılığıyla edinildi." ifadelerini kullandı.

Temsah, geçen yıl sermaye piyasalarına derinlik kazandıran stratejik adımlar atıldığını, uluslararası arenada Albaraka Portföy ve SICO BSC işbirliğiyle uluslararası sukuk fonu kurduklarını belirtti.

Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Küresel Ticaret Finansmanı programına dahil olunarak dış ticaret finansmanında küresel bir ağa entegre olunduğunu ve Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu (ITFC) ile murabaha anlaşması imzalandığını aktaran Temsah, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde dijitalleşmeyi, veri odaklı karar alma süreçlerini ve açık bankacılık işbirliklerini güçlendireceğiz. Yeşil finansman alanındaki yatırımları artırarak uluslararası pazarlarda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. 2026'da da katılım bankacılığının öncüsü olarak müşterilerimize değer katmaya, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

Muhabir:Oktay Özdemir