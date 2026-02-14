BIST 14.181
Ev satışında kurallar değişiyor! Yeni uygulama yarından itibaren devrede

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi", kiralık konutların ardından, yarın satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sistem tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025'te zorunlu hale getirilen uygulama, ikinci aşamada satılık taşınmaz ilanları için de devreye alınacak.

Sistem kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi ya da logosu yer alacak.

MÜLKİYET BİLGİLERİYLE EŞLEŞME SAĞLANACAK

Taşınmaz sahibi, e-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden verdiği yetkiyi iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak ve aynı ekran üzerinden uzatılabilecek. 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlatılan sistem; teknik entegrasyonun tamamlanması ve müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesinin ardından 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte ilan platformlarındaki satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanarak daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulacak.

"YETKİSİZ EMLAKÇILAR ORTADAN KALKACAK"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini belirtti. Taylan, federasyon olarak gerekli hazırlıkları ve eğitimleri tamamladıklarını ifade etti. Daha önce kiralık ilanlarda uygulanan sistem nedeniyle uyum konusunda zorluk yaşanmayacağını kaydeden Taylan, "Sistem sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak" dedi.

