ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

ŞOK Marketler, ramazan ayına sayılı günler kala müşterilerinin bütçesine destek olmak amacıyla şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, müşterilerinin özellikle ramazan ayı öncesinde artan temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler, yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası doğrultusunda müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştıran kampanyalarına devam ediyor. Şubat ayı süresince 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin Şubat fiyatlarıyla raflara taşıdı.

Kampanya kapsamında, bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler şirketin internet adresinden incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerinin bütçesine destek olmayı önceliklediklerini belirtti.

Geçen yılın mart ve kasım aylarında iki kez düzenledikleri "Geçen Senenin Fiyatları" kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Demirel, "Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

