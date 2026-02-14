BIST 14.181
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak

Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak

Ramazan ayına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamalarının artırılacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

 Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, önceliklerinin vatandaşların sofrasını koruyarak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemek olduğu belirtildi.

 Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, işbirliğinde yapılan yoğun denetimlerin söz konusu ayda, daha sıkı şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 “Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir.

Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
