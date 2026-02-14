BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Safranbolu'da altından dere geçen tarihi cami görenleri şaşırtıyor

Safranbolu'da altından dere geçen tarihi cami görenleri şaşırtıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da dere üzerine inşa edilen Lütfiye Camisi, hem mimarisi hem de halk arasında "Kaçak Cami" olarak anılmasına neden olan hikayesiyle dikkati çekiyor.

Abone ol

Hac için gittiği kutsal topraklardan çok uzun süren meşakkatli yolculuktan sonra Safranbolu'ya dönebilmesinin Allah'ın lütfuyla mümkün olabildiğine inanan ilçe sakinlerinden Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi, cami yaptırmaya karar verdi.

Akçasu Mahallesi'nde 1880'li yıllarda altından geçen derenin üzerine moloz taşlardan yapılarak ahşap örtüyle kaplanan camiye "Lütfiye Camisi" adı verildi.

O dönem dereden caminin yanındaki çeşmeye gelen suyun, bazı yıllar kurak yaz aylarında kaynağının kuruması nedeniyle kesilmesi ilçede halk arasında "suyun kaçması" olarak adlandırıldı. Bundan hareketle söz konusu su kaynağına "kaçak suyu", çeşmeye "kaçak çeşmesi", yöreye de "kaçak semti" denildi.

Cami de "kaçak semti"ne yaptırıldığından her ne kadar "Lütfiye Cami" adına verilse de halk arasında "kaçak cami" olarak anılmaya başlandı.

Kentin simge yapılarından biri olan, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresiyle büyük ölçüde özgünlüğünü koruyan tarihi cami, su sesi eşliğinde uzun yıllardır ibadete hizmet etmeyi sürdürüyor.

"Ecdadımıza bize manevi atmosferi yüksek şehir bıraktıkları için teşekkür ediyoruz"

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine, Lütfiye Camisi'nin mimarisinin insanı cezbettiğini söyledi.

Caminin Akçasu Deresi üzerinde inşa edildiğini belirten Bostancı, "Altından su akan enteresan bir yapı. Dolayısıyla Safranbolu'muza gelen turistlerin ilgi odağı olan, mutlaka ziyaret edilen, bizim de misafirlerimiz geldiğinde mutlaka gösterdiğimiz, ziyaret ettiğimiz bir camimiz." dedi.

Bostancı, Lütfiye Camisi'nin diğer adının Kaçak Cami olduğunu dile getirerek, caminin hikayesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mahalle sakinlerinden Musluoğlu Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından 1880'li yıllarda inşa edilmiş bir cami. Hüseyin Hüsnü Efendi hac yapmaya karar  verir. Tabii o zamanlar hacca daha çok yaya olarak gidildiği ve meşakkatli olduğu için 'Allah bana hac yapmayı nasip eder ve salimen şehrime, aileme dönersem bir cami inşa ettireceğim' diye vaatte, adakta bulunur. Cenabıhak ona hac yapmayı nasip eder. O da evine döndüğünde Allah'ın kendisine haccı lütfettiği için bir cami inşa ettirir ve camiye Lütfiye Cami adı verilir."

Ecdadı rahmetle andıklarını dile getiren Bostancı, "Safranbolu'muza böyle tarihi hatırası olan cami kazandırdığı için de Muslubeyoğlu Hüseyin Hüsnü Efendi'ye Rabb'imizden rahmet diliyoruz. Ecdadımıza bize manevi atmosferi yüksek şehir bıraktıkları için teşekkür ediyoruz. Halkımıza diyoruz ki bu emanete sahip çıkalım, camilerimize sahip çıkalım. Bu tarihi mirası, kültürü koruyalım diye tavsiyede bulunuyoruz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak
Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir
Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış