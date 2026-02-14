BIST 14.181
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 yılı hizmet ihracatı rakamlarını ve 2026 vizyonunu açıkladı. Hizmetler sektörünün ekonominin lokomotifi haline geldiğini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 128 milyar dolarlık dev hedef için sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

2025 yılı itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı yüzde 61,5 seviyesine ulaştı. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları" programında, Türkiye'nin 2026 vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı için belirlediği 128 milyar dolarlık yeni ihracat hedefi kapsamında sektörlerin sorunlarını, taleplerini ve gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin küresel ticaret arenasındaki gücünün, hizmet ihracatında elde ettiği tarihi başarıyla bir kez daha tescillendiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'de 2025 itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payının yüzde 61,5'e ulaştığını, sektörün 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65'ini oluşturduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,61 artarak 122,6 milyar dolara ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde hizmetler ithalatımız ise 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025'te hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edilmiştir. Geçen yıl hizmetler ihracatı ve ithalatı dengemiz, önceki yıla göre yüzde 3,49 artış kaydetti. Tüm hizmet sektörü komitelerimizle pazar çeşitliliğimizi artırarak ülkemizin refahına ve büyümesine en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphemiz bulunmamaktadır. 2025 yılındaki bu gurur tablosu, 2026'daki daha büyük başarılarımızın teminatıdır."

