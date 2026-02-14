Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hem Avrupa hem de Türkiye özelinde "deprem güvenli" bölgeler haritasını çizdi.

Ercan, özellikle fay hatlarından uzak ve yer yapısı sağlam olan ülkeleri ve şehirleri sıralayarak vatandaşlara rehberlik etti.

AVRUPA'DA DEPREM RİSKİ SIFIRA YAKIN ÜLKELER

Prof. Dr. Ercan, Avrupa kıtasında sarsıntılardan uzak, jeolojik olarak yaşlı ve stabil kütleler üzerinde yer alan ülkeleri şu şekilde listeledi:

İskandinavya: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka.

Batı ve Orta Avrupa: Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya.

Britanya ve Baltık: İrlanda, Litvanya, Letonya, Estonya.

Doğu Avrupa: Beyaz Rusya (Belarus), Ukrayna.

TÜRKİYE’DE NERESİ GÜVENLİ?

Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Ercan, buna rağmen riskin en az olduğu bölgeleri açıkladı. Türkiye'de kalacaklar için Ercan’ın önerdiği adresler şunlar:

Karadeniz Hattı: Tüm Karadeniz kıyı kuşağı.

Güney ve Güneydoğu: Mardin, Batman, Siirt.

Akdeniz’in Sakin Köşesi: Alanya.

NEDEN BU BÖLGELER?

Ercan’ın listelediği bu bölgeler, genellikle ana fay hatlarının uzağında kalmaları ve yer kabuğunun daha dirençli yapıda olmasıyla biliniyor. Özellikle Türkiye’deki Karadeniz kıyı kuşağı ve Mardin eşiği, sismik aktivitenin en düşük olduğu alanlar olarak deprem bilimciler tarafından sıkça vurgulanıyor.