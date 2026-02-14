BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hem Avrupa hem de Türkiye özelinde "deprem güvenli" bölgeler haritasını çizdi.

Abone ol

Ercan, özellikle fay hatlarından uzak ve yer yapısı sağlam olan ülkeleri ve şehirleri sıralayarak vatandaşlara rehberlik etti.

AVRUPA'DA DEPREM RİSKİ SIFIRA YAKIN ÜLKELER

Prof. Dr. Ercan, Avrupa kıtasında sarsıntılardan uzak, jeolojik olarak yaşlı ve stabil kütleler üzerinde yer alan ülkeleri şu şekilde listeledi:

İskandinavya: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka.
Batı ve Orta Avrupa: Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya.
Britanya ve Baltık: İrlanda, Litvanya, Letonya, Estonya.
Doğu Avrupa: Beyaz Rusya (Belarus), Ukrayna.

TÜRKİYE’DE NERESİ GÜVENLİ?

Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Ercan, buna rağmen riskin en az olduğu bölgeleri açıkladı. Türkiye'de kalacaklar için Ercan’ın önerdiği adresler şunlar:

Karadeniz Hattı: Tüm Karadeniz kıyı kuşağı.
Güney ve Güneydoğu: Mardin, Batman, Siirt.
Akdeniz’in Sakin Köşesi: Alanya.

NEDEN BU BÖLGELER?

Ercan’ın listelediği bu bölgeler, genellikle ana fay hatlarının uzağında kalmaları ve yer kabuğunun daha dirençli yapıda olmasıyla biliniyor. Özellikle Türkiye’deki Karadeniz kıyı kuşağı ve Mardin eşiği, sismik aktivitenin en düşük olduğu alanlar olarak deprem bilimciler tarafından sıkça vurgulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti
Burhanettin Duran: Türkiye güvenilir bir arabulucu
Burhanettin Duran: Türkiye güvenilir bir arabulucu
Güvenli araç kiralama için müşterilere kritik öneriler
Güvenli araç kiralama için müşterilere kritik öneriler
Ev satışında kurallar değişiyor! Yeni uygulama yarından itibaren devrede
Ev satışında kurallar değişiyor! Yeni uygulama yarından itibaren devrede