BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu

Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

BAE ziyaretinde, ikili iş birliğinin derinleştirilmesi ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetiyle Etiyopya'yı ziyaret edecek.
Her iki ziyaret vesilesiyle çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanıyor.

TARİH BELLİ OLDU

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar