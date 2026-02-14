BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı