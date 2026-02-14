Burhanettin Duran: Türkiye güvenilir bir arabulucu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin "Güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkması tesadüf değil. Filistin meselesi çözümü hayati." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri ile bir araya geldi.

Duran, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin bilgi verdi ve bölgesel meselelere yaklaşımını anlattı.

"Türkiye’nin bugün çatışma ve kriz sahalarında aranan, güvenilir bir arabulucu aktör olarak öne çıkması tesadüfi bir durum değildir." diye konuşan İletişim Başkanı, "Aksine hem geçmiş tecrübelerimize hem de gelecek tahayyülümüze dayanan, çözüm odaklı ilkesel ve tutarlı bir dış politika yaklaşımının neticesidir." dedi.

Duran, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlerdeki diyalog temelli tutumuna ve çatışmaların kalıcı çözümüne yönelik girişimleri ile politikalarıyla sadece yakından takip edilen değil aynı zamanda takdir edilen ve görüşüne başvurulan bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

“İKİ TARAFLA DA TEMAS KURABİLEN ÜLKE”

Duran, bölgesel gelişmelere ilişkin de Türkiye olarak yapılanları anlattı ve şöyle devam etti:

"Ülkemiz Rusya–Ukrayna savaşı sürecinde her iki tarafla da temas kurabilen nadir ülkelerden biri olarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Sizlerin de bildiği gibi Filistin meselesinin çözümü bizim için hayati bir önem taşıyor. Bizim için şu noktada en kritik mesele kuşkusuz Gazze’de insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra ivedilikle yeniden inşa çalışmalarının başlamasıdır. Sınır komşumuz kardeş Suriye halkının barış, refah ve istikrara kavuşması için her türlü katkıyı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."