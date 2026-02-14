BIST 14.181
İstanbullu merakla bekliyordu! Halk Ekmek Ramazan Pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul Halk Ekmek Ramazan Pidesi fiyatı belli oldu. İstanbullu ramazan ayı yaklaşırken ramazan pidesinin fiyatlarını açıkladı. İşte İstanbul Halk Ekmek Ramazan Pidesi fiyatları...

İstanbul Halk Ekmek, 350 gramlık susamlı Ramazan pidesini 22,5 TL'den satışa sunacak.

İstanbul Halk Ekmek yetkilileri, fiyat belirlemede kamu yararı ve erişilebilirliği ön planda tuttuklarını vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"350 gram Ramazan pidesini 22,5 TL'ye sofralara ulaştırıyoruz. Biz berekete ve dayanışmaya inanıyoruz. Umut burada, biz buradayız."

Ramazan pideleri, İstanbul'un 39 ilçesindeki 698 Halk Ekmek büfesinde günlük olarak taze şekilde satışa sunulacak.

Uzun yıllardır gelenekselleşen bu hizmet, bu yıl da devam edecek.

