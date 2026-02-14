BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Güvenli araç kiralama için müşterilere kritik öneriler

Güvenli araç kiralama için müşterilere kritik öneriler

Araç kiralarken dolandırıcılara karşı vatandaşların mağdur olmaması için web sitesinin firmaya ait olup olmadığını doğrudan müşteri hizmetlerinden teyit etmeleri öneriliyor.

Abone ol

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine, Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlının tutuklandığını hatırlattı.

Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırıldığını anımsatan Çavuşoğlu, vatandaşların konu hakkında dikkatli olmasını isteyerek, "Siber dolandırıcılık son zamanlarda çok yaygınlaşan, sosyal mühendislik dediğimiz yöntemlerle vatandaşın bilinçli şekilde kandırılıp iradesi sakatlanarak menfaat elde etmek amacıyla Türkiye geneline yayılmış, birçok şehirde altyapısı hazır ve çoğunu da yurt dışı kaynaklı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşın mağdur edilmesi durumudur." dedi.

"Dolandırıcılar teknolojiyi iyi kullanıyor"

Dolandırıcıların teknolojiyi iyi kullandıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Olaya bakış açısı, 'hedef kitle daha çabuk bu hizmete nasıl ulaşabilir', hedef kitleyi bu hizmete daha çabuk ulaştırabilmek için araç kiralama web sayfalarının birkaç harfini değiştirerek yeni bir web sayfası oluşturuyorlar. Sanki tüketici araç kiralarmışçasına bu sayfaya yönlendiriliyor, istediği arabayı daha uygun fiyata kiralayacağını düşünüp banka bilgilerini girip alışveriş yapıyor. Akabinde dolandırıcılar, vatandaşı arayıp bir yanlışlık olduğunu da söyleyebiliyor ve tekrar şifre isteyerek, ikinci kez mağdur olabiliyorlar. Vatandaşların araç kiralamalarını Ticaret Bakanlığının onayıyla kurulan web sayfalarından yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlar, müşteri hizmetlerini arayarak o web sayfasının firmaya ait olup olmadığını teyit ederek alışverişini yapabilirler. Aksi halde oltalama yöntemiyle dolandırıcılığa maruz kalıp hak mahrumiyeti yaşayabilirler."

"Uygulama yüklenmesi için gönderilen linke tıklamamalarını öneriyoruz"

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde araç kiralama dolandırıcılığının çok fazla gerçekleştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara özellikle resmi olmayan web sitelerine, kurum yetkilisi olduğunu iddia eden kişiye herhangi bir para, mobil bankacılık şifresi veya cep telefonuna uygulama yüklenmesi için gönderilen linke tıklamamalarını öneriyoruz. Bu duruma maruz kaldıklarında ilgili bankayı arayarak bildirimde bulunmalarını, hesap ve kartlarını bloke etmelerini, ilgili savcılıkla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını öneriyoruz. Araç kiralama son zamanlarda tüketicinin çok fazla başvurduğu yöntem, özellikle mevsimsel dönemlerde, tatil zamanlarında şehir değiştirirken ekonomik olduğu için vatandaşımız araç kiralama hizmetinden fazlaca faydalanıyor. Dolandırıcılar da bu durumu bildiği için bir sosyal mühendislik geliştiriyor. Vatandaşın neye ihtiyacı varsa 'bu yönde bir sistem geliştireyim ve vatandaşı mağdur edeyim' diyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Ev satışında kurallar değişiyor! Yeni uygulama yarından itibaren devrede
Ev satışında kurallar değişiyor! Yeni uygulama yarından itibaren devrede
2.5 yıl sonra hapisten çıktı saldırıda ölen annesinin mezarına koştu
2.5 yıl sonra hapisten çıktı saldırıda ölen annesinin mezarına koştu
Safranbolu'da altından dere geçen tarihi cami görenleri şaşırtıyor
Safranbolu'da altından dere geçen tarihi cami görenleri şaşırtıyor
Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Singo sessizliğini bozdu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Albaraka Türk'ten 2025'te 15 milyar lira net kar
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak
Bakanlık devreye girdi! Ramazan'da kampanya ve indirim artırılacak