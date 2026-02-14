2.5 yıl sonra hapisten çıktı saldırıda ölen annesinin mezarına koştu

İsrail ordusu tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce gözaltına alınarak hapse atılan Filistinli Mahmud Şahir et-Tavil, serbest bırakıldıktan sonra, hapisteyken kaybettiği annesinin Batı Şeria'daki mezarına giderek, büyük bir acıyla özgürlüğüne adım attı.

Abone ol

Filistin basınında yer alan habere göre Tavil, 28 ay önce İsrail askerlerince Batı Şeria’da gözaltına alındı.

Annesinin vefatı sırasında hapishanede bulunan Tavil, serbest bırakılmasının ardından attığı ilk adım annesinin Ramallah kentindeki mezarını ziyaret etmek oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tavil’in annesinin mezarı başında dua ettiği ve gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı. Görüntüler, Filistinli tutukluların ve ailelerinin yaşadığı insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 3 bin 358'inin idari tutuklu, 1249'unun ise "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.