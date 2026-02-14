BIST 14.181
IMF’den Türkiye raporu: Dezenflasyon programı başarıyla ilerliyor

Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde Konsültasyonu raporunu yayımladı. Raporda, uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplinin meyvelerini vermeye başladığı belirtilerek, enflasyondaki düşüş eğilimi ve büyüme öngörüleri takdirle karşılandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin makroekonomik görünümünü mercek altına alan "4. Madde Konsültasyonu" sürecini tamamladı. Fon tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde katettiği mesafe "başarılı" olarak nitelendirilirken, ekonomik dengelenmenin sürdürülebilirliği için yapısal reform vurgusu yapıldı.

ENFLASYONDA KESKİN DÜŞÜŞ, BÜYÜMEDE İSTİKRAR

IMF raporu, Türkiye'nin son bir buçuk yılda izlediği ekonomi politikasının somut sonuçlarını rakamlarla ortaya koydu. 2024 Eylül ayında yüzde 49,4 ile zirve seviyeleri zorlayan yıllık enflasyonun, 2025 Aralık ayı itibarıyla yüzde 30,9’a gerilediği not edildi.

2024 ortasında yaşanan geçici yavaşlamaya rağmen GSYH'nin dayanıklılığını koruduğu belirtildi. IMF, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 4,1, 2026 yılında ise yüzde 4,2 oranında büyümesini öngörüyor.

Türk lirasına olan ilginin artmasıyla birlikte Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiği ve cari açığın finansmanında bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

"SIKI DURUŞ VE VERİ ODAKLI KARAR" ÇAĞRISI

Açıklamada, kademeli dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması için politika bileşiminin uyumlu seyretmesi gerektiği belirtildi. IMF, mevcut görünümde şu stratejik adımların önemine dikkat çekti:

Para Politikası: Faiz kararlarının "veri odaklı" alınması, Merkez Bankası bağımsızlığının korunması ve kararlı dezenflasyon için sıkı duruşun sürdürülmesi.

Mali Disiplin: Geçen yıl sergilenen mali sıkılaştırmanın takdir edildiği, ancak fiyat istikrarı için vergi tabanının genişletilmesi ve enerji sübvansiyonlarının aşamalı olarak azaltılması gerektiği vurgulandı.

Ücret Politikası: Ücret artışlarının hedeflenen enflasyon rakamlarıyla uyumlu olmasının, beklentilerin yönetilmesi açısından kritik olduğu hatırlatıldı.

RİSKLER VE FIRSATLAR PENCERESİ

IMF raporunda, olumlu tabloya rağmen Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı halen hassas olduğu uyarısı yapıldı. Küresel ticaretteki belirsizlikler, bölgesel jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalar "temel risk faktörleri" olarak sıralandı. Raporda, "İddialı yapısal reformların hayata geçirilmesi, Türkiye'nin dış tamponlarını güçlendirecek ve kapsayıcı büyümeyi kalıcı hale getirecektir" değerlendirmesine yer verildi.

