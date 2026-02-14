Ünlü kurabiye zinciri iflas korumasına başvurdu: Kafeler kapandı

ABD’de kafe ve restoran sektörünü etkileyen ekonomik dalga yeni bir markayı daha vurdu. Hızla büyüyen kurabiye zinciri Taylor Chip, mali baskılar nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulunarak mağazalarını kapattığını duyurdu.

Şirket, özellikle artan işletme giderleri ve tüketici harcamalarındaki düşüşün finansal dengelerini sarstığını açıkladı. Philadelphia bölgesindeki kafeler kapatılırken marka, borçlarını yeniden yapılandırmak için resmi süreci başlattı.

Yeni plan kapsamında fiziksel mağazalar küçültülürken online satışlar ve mevcut operasyonlara odaklanılacak.

TEK ÜRÜNE DAYALI MODEL RİSKLİ ÇIKTI

Uzmanlara göre yalnızca tek bir ürüne odaklanan restoran zincirleri ekonomik dalgalanmalara karşı daha kırılgan. Kahve gibi günlük tüketilen ürünlerin aksine kurabiye, çoğu tüketici için “lüks harcama” kategorisinde yer alıyor.

ABD Ulusal Kahve Birliği verilerine göre yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi her gün kahve tüketiyor. Ancak tatlı ürünler, belirsizlik dönemlerinde harcamaların ilk kısıldığı alanlardan biri oluyor. Gıda danışmanlık şirketi Technomic’ten araştırma direktörü Kevin Schimpf, tek ürün stratejisinin riskine dikkat çekerek işletmelerin değişen tüketici alışkanlıklarına hızla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

HIZLI BÜYÜME BORÇ YÜKÜ GETİRDİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 2018’de kurulan Taylor Chip, kısa sürede ABD’de dikkat çeken kurabiye markalarından biri haline geldi. Ancak özellikle Philadelphia’daki genişleme sürecinde yaşanan izin gecikmeleri ve yüksek yatırım maliyetleri finansal baskıyı artırdı.

2024’te açılan Rittenhouse ve Fishtown mağazaları beklenen kârlılığı sağlayamadı. Artan operasyon giderleri ve borç yükü, iflas koruması kararının en önemli nedenleri arasında yer aldı.

Kurucu ortak Doug Taylor, kararın markanın uzun vadeli geleceğini korumaya yönelik olduğunu belirtti.

FİZİKSEL MAĞAZALAR KAPANIYOR, DİJİTAL SATIŞ SÜRÜYOR

Şirket, Philadelphia’daki tüm kafelerin kapandığını doğruladı. Buna rağmen Pennsylvania’daki operasyonların ve online satışların devam edeceği açıklandı. İflas koruma süreci, faaliyetlerin tamamen durması anlamına gelmiyor. Marka, mahkeme gözetiminde borçlarını yapılandırarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

TATLI ZİNCİRLERİNDE KRİZ BÜYÜYOR

Taylor Chip’in başvurusu, tatlı odaklı restoranların yaşadığı zorlukların son örneği oldu. Son yıllarda benzer markalar da ciddi finansal sorunlar yaşadı:

- Cupcake zinciri Crumbs Bake Shop iflas korumasına başvurdu

- Artisan kurabiye markası Liz Lovely 2018’de Chapter 7 iflas etti

- Crumbl Cookies birçok mağazasını kapattı

- Krispy Kreme, Insomnia Cookies’teki hisselerini satarak borç azaltma yoluna gitti

EKONOMİK BELİRSİZLİK LÜKS TÜKETİMİ VURUYOR

ABD’de yükselen enflasyon, faiz oranları ve yaşam maliyetleri tüketici davranışlarını değiştirmiş durumda. Araştırmalar, Amerikalıların zorunlu olmayan harcamaları kısmaya başladığını gösteriyor.

Uzmanlara göre ekonomik belirsizlik sürdükçe tatlı, kahve dışı zincirler ve lüks gıda konseptleri üzerindeki baskı devam edecek.