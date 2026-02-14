Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev derbide Merkez Hakem Kurulu VAR atamasını gerçekleştirdi. Bugün Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. İşte detaylar...Abone ol
HAKEM KADROSU
Dev derbinin saha içerisindeki yönetimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'de olacak.
Meler'in ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Orta Hakem: Halil Umut Meler
Yardımcı Hakemler: İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Dördüncü Hakem: Melih Aldemir
VAR: Ömer Faruk Turtay
AVAR: Ceyhun Sesigüzel
AVAR: Adnan Deniz Kayatepe