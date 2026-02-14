Muhittin Böcek'in sağlık raporu: 'Ağır uyku apnesi' var, çok sayıda solunum durması yaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in, hastaneye sevk edilmesine neden olan sağlık sorunlarının detayları netleşti. Gazeteci Ali Taş tarafından paylaşılan 23 Ocak tarihli uyku testi raporu, Böcek’in hayati risk taşıyabilecek düzeyde "ağır uyku apnesi" hastası olduğunu ortaya koydu.

Uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle dün cezaevinden hastaneye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tıbbi durumuna ilişkin kritik rapor kamuoyuna yansıdı. Üç hafta önce gerçekleştirilen "polisomnografi" (uyku testi) sonuçları, Böcek’in uykusu sırasında ciddi solunum düzensizlikleri yaşadığını belgeledi.

SOLUNUM DURMASI VE KRİTİK OKSİJEN KAYBI

Raporda yer alan verilere göre, Muhittin Böcek’in uyku esnasında çok sayıda solunum durması (apne) yaşadığı tespit edildi. Tıbbi literatürde hastalığın şiddetini ölçen değerlerin, Böcek için "ağır seviye" sınırları içinde olduğu ifade edildi.

Oksijen Seviyesinde Tehlikeli Düşüş: Sağlıklı bir bireyde olması gereken değerlerin altına inen oksijen seviyeleri dikkat çekti. Ortalama oksijen doygunluğu %89 olarak ölçülürken, uyku sırasında bu değerin %76'ya kadar gerilediği saptandı.

Kronik Hipoksi Riski: Rapora göre, Böcek’in toplam uyku süresinin yaklaşık %20'sinde kandaki oksijen seviyesi kritik eşik olan %90’ın altında kaldı.

CPAP CİHAZI VE ACİL TEDAVİ ÖNERİSİ

Uzman hekimler tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, Böcek’in uykuda solunum yolunu açık tutan ve basınçlı hava veren CPAP cihazı (hava maskesi) kullanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Ayrıca, mevcut durumun iyileştirilmesi için acil kilo kontrolü önerisinde bulunuldu.

Uyku apnesinin tedavi edilmemesi durumunda; kalp yetmezliği, hipertansiyon, felç ve ani gece ölümleri gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiği biliniyor. Özellikle Böcek’in daha önce geçirdiği ağır COVID-19 süreci ve akciğerlerindeki hassasiyet göz önüne alındığında, mevcut teşhisin klinik önemi daha da artıyor.