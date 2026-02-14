BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir

Duran'dan Filistin mesajı: Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu. Duran, 'Filistin meselesinde çözüm hayatidir. Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye krizlerde aktif rol üstleniyor.

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerde diyalog temelli tutumu öne çıkarıyor.

Filistin meselesi çözümü hayati. Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkması tesadüf değil.

Türkiye, diplomatik kapasitesini askeri caydırıcılıkla, normatif duruşunu sahadaki tecrübesiyle birleştirebilen bütüncül bir devlet aklını ortaya koymakta.

ÖNCEKİ HABERLER
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
İki ilde tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış
21 yıl önce garajda kuruldu bugün 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
21 yıl önce garajda kuruldu bugün 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
Kraliçe Elizabeth'ten oğlunun skandalı için sus payı
Kraliçe Elizabeth'ten oğlunun skandalı için sus payı
Erdoğan, Akın Gürlek'e böyle takıldı! Esprisine tüm salon alkışladı
Erdoğan, Akın Gürlek'e böyle takıldı! Esprisine tüm salon alkışladı
İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi
ABD'den İran' kuşatacak yeni hamle! Trump açıkladı
ABD'den İran' kuşatacak yeni hamle! Trump açıkladı
Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı
İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı