Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygunun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'deki sitenin otoparkından 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelilerin 30 milyon doları 10 dakika içinde çaldığı belirlendi.

Abone ol

İstanbul Bakırköy'de döviz bürosunu kapatan bir iş yeri sahibi 30 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 309 milyon lira) değerinde parasının çalındığı ihbarında bulundu.

Çuvallar içinde 30 milyon dolar nakit para bir aydır otoparktaki araçların içinde tutuluyordu. Otoparka giren hırsızlar paranın tamamını alıp kaçtı.

Döviz bürosunu 1 ay önce kapattı paraları çuvallarla siteye götürdü

NTV'nin haberine göre Kapalıçarşı'da yıllardır döviz bürosu işleten bir iş yeri sahibinin bürosunu bir ay önce kapattığı öğrenilirken 30 milyon dolar nakit parayı çuvallara koyup Bakırköy'de oturduğu siteye götürdü.

Paralar bagajdaydı

Ancak 4 hırsız yüksek güvenlikli sitenin kapısından araçla girip otoparka indi. İki aracın da bagajının camını kırıp içi para dolu çuvalları çalıp kaçtılar.

Sitenin otoparkındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

30 milyon dolar çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hırsızların kendi otomobilleriyle siteye girdiği ve ardından iki otomobildeki 30 milyon doları kendi araçlarına taşıdığı görülüyor.

Hırsızlar bagajları kırıp yaklaşık 10 dakikada tüm parayı çalıyor.