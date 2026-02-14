ABD'den İran' kuşatacak yeni hamle! Trump açıkladı

ABD ile İran arasındaki gerilim, müzakerelerin başlamasıyla biraz daha düşük seviyede seyrederken ABD'den yeni hamle geldi. ABD Başkanı, Abraham Lincoln'ün ardından ikinci bir uçak gemisini daha Orta Doğu'ya göndereceklerini açıkladı.

ABD, İran'la gerilimin tırmanışa geçtiği dönemde Orta Doğu'ya konuşlandırdığı Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından Umman'da başlatılan müzakerelere karşın tehlikeli bir hamle daha yaptı.

ABD, İran'la artan gerilim ve Umman'da devam eden müzakerelere rağmen ikinci bir uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru yola çıkacağını doğruladı.

Bu hamle, daha önce Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinden sonra bölgeye gönderilen ikinci uçak gemisi olacak.

USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu'ya hareket etmesi bekleniyor.

Uçak gemisi ve destek gemilerinin mürettebatına görevlendirme hakkında bilgi verildiği aktarıldı.



KARAYİPLER'DEN ORTA DOĞU'YA YOLA ÇIKACAK

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı.

CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

TRUMP DOĞRULADI

Çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, iddiayı doğrulayarak ikinci bir uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere yola çıkacağını belirtti.

Trump, North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray’dan çıkışında gazetecilere konuştu.

ABD'nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak.” dedi.

"MÜZAKERELER BAŞARILI OLMAZSA İRAN İÇİN KÖTÜ OLACAK"

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç.” ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak.” diye cevap verdi.

Trump ayrıca İran'da rejimin değişmesini “olabilecek en iyi senaryo” olarak tanımladı.

"SURİYE'DE ŞARA'DAN MEMNUNUM"

Trump, “Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?” şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, “Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor.” diye yanıtladı.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumu hakkındaki bir soru üzerine Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir) Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda." diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affedilip affedilmeyeceği sorusuna da "Evet, öyle düşünüyorum." cevabını verdi.

"VENEZUELA İLE İLİŞKİMİZ 10 ÜZERİNDEN 10"

Venezuela hakkındaki sorular üzerine mevcut yönetim ile “çok iyi ilişkileri” olduğunu söyleyen Trump, “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10.” ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'u tanıdıklarını belirterek, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı ve ilişki güçlü.” dedi.

Venezuela’da şu an petrol çıkarıldığını, diğer ülkelerin petrol için çok para ödediğini tekrarlayan Trump, “Biz de bununla ilgileniyoruz. Rafine ediyoruz ve şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da, "Venezuela'yı ziyaret edeceğim" dedi ancak tarih konusunda ayrıntı vermedi.