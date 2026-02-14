BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Abone ol

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi
ABD'den İran' kuşatacak yeni hamle! Trump açıkladı
ABD'den İran' kuşatacak yeni hamle! Trump açıkladı
Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı
İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı
8 partinin ortak imzasıyla Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticilerine kadro teklifi Meclis'e sunuldu
8 partinin ortak imzasıyla Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticilerine kadro teklifi Meclis'e sunuldu
Bakanlıktan çocukları suçtan koruyacak yeni uygulama
Bakanlıktan çocukları suçtan koruyacak yeni uygulama
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Okan Buruk'tan beklenmedik Kenan Yıldız çıkışı
Okan Buruk'tan beklenmedik Kenan Yıldız çıkışı
MHP’den adım geldi! Ev kadınlarına emeklilik geliyor, primleri devlet ödeyecek
MHP’den adım geldi! Ev kadınlarına emeklilik geliyor, primleri devlet ödeyecek
AK Parti, Mutlu Işıksu'yu ihraç istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, Mutlu Işıksu'yu ihraç istemiyle disipline sevk etti
İstanbul'a fırtına ve sağanak geliyor! AKOM ve Meteoroloji uyardı
İstanbul'a fırtına ve sağanak geliyor! AKOM ve Meteoroloji uyardı
Akın Gürlek bakan olarak ilk vaadini açıkladı! "Alo Adalet Hattı kuracağım"
Akın Gürlek bakan olarak ilk vaadini açıkladı! "Alo Adalet Hattı kuracağım"