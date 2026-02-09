Müzik severlere güzel haber! Chris Isaak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konser verecek

ABD'li rock müzik sanatçısı Chris Isaak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Abone ol

"Wicked Game", "Blue Hotel", "Somebody's Crying" ve "San Francisco Days" gibi birçok esere imza atan Isaak, Türkiye konserilerini Epifoni organizasyonuyla gerçekleştirecek.

Sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde ve 20 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Platin plak sahibi ve Grammy adayı Isaak, klasikleşmiş eserlerine de yer verdiği bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.