BIST 13.761
DOLAR 43,59
EURO 51,83
ALTIN 7.029,65
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Müzik severlere güzel haber! Chris Isaak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konser verecek

Müzik severlere güzel haber! Chris Isaak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konser verecek

ABD'li rock müzik sanatçısı Chris Isaak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Abone ol

"Wicked Game", "Blue Hotel", "Somebody's Crying" ve "San Francisco Days" gibi birçok esere imza atan Isaak, Türkiye konserilerini Epifoni organizasyonuyla gerçekleştirecek.

Sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde ve 20 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Platin plak sahibi ve Grammy adayı Isaak, klasikleşmiş eserlerine de yer verdiği bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Libya açıklarında göçmen botu faciası. Hayatını kaybedenler var
Libya açıklarında göçmen botu faciası. Hayatını kaybedenler var
Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma
Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"