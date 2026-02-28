İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi. İran'dan saldırılara misilleme olarak onlarca balistik füze ateşlendi. Bahreyn, ABD'ye ait 5. Filo’nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Abone ol

İsrail İran'a saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada "İran'a önleyici saldırı başlattık." dedi.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi vuruldu

İran medyası Tahran'da üniversite Caddesi'ne roket düştüğünü yazdı. İsrail basını Tahran'da Cumurbaşkanlığı yerleşkesinin vurulduğunu duyurdu. İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec, Kirmanşah ve Buşehr şehirleri hedef alındığını yazdı.

İsrail, İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu iddia etti

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş jetleri İran'ın batısına yönelik saldırılarında füze rampaları dahil yüzlerce askeri hedefi vurdu. İsrail ordusu ayrıca söz konusu hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı.

İsrail, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğunu ileri sürmüştü. Öte yandan ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, İran'ın gerçekleştirdiği yeni füze saldırısının ardından vatandaşların şimdilik sığınaklardan çıkmasına izin verildiği ancak yakınlarında bulunmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hamaney'in konutu yakınına 7 füze

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

Üst düzey yöneticiler hedef alındı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan Tahran’daki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail hava sahasını kapattı

Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur.” dedi.

İlkokula saldırıda ölen kız çocuklarının sayısı 51'e yükseldi

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nı hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'e karşı füze saldırısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirmesinin ardından füzeler fırlatıldı. Tel Aviv Hayfa'da sirenler yükseldi halk sığınaklara koştu.

İran'dan yeni saldırı dalgası

Ordudan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e füze fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin pek çok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri imha etmek üzere harekete geçtiğini belirten açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi. İsrail’de İç Cephe Komutanlığının cep telefonlarına gönderdiği sesli uyarı mesajında halktan sığınaklara girmesi istendi.

İran'dan balistik füzeler ateşlendi

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi. İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı. Celile ve Hayfa'da patlama sesleri duyuldu.

İsrail'e geniş çaplı insansız hava aracı saldırısı

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu.

Bölgedeki ABD üsleri vuruluyor

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" dedi. İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu.

Bahreyn, ABD'ye ait 5. Filo’nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili makamlarca yapılan talimatlara uyulması ve resmi kaynakların bilgilerine itimat edilmesi istendi.

Öte yandan Manamada'daki AA muhabiri de ABD üssüne yeni bir tur saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin önleyici füzelerinin ise ateşlendiğini aktardı.

Trump: Büyük operasyon başlattık

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu. "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

Tahran'da hastaneler alarm durumuna geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi. İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.

ABD'nin "Önce İsrail saldırsın" stratejisi

Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.

İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.

Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.