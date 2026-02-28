Netanyahu'dan ilk açıklama: "Aslanın Kükreyişi" operasyonu başladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik başlatılan saldırının amacını açıkladı. Netanyahu, ABD ile tam koordinasyon içinde yürütülen operasyonun, "İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu, TSİ 11.30 sularında ilk açıklamasını yaptı.

Netanyahu, ABD ile birlikte 'İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için' operasyona başladıklarını duyurdu.

Netanyahu, açıklamasında 1979 devriminden bu yana süregelen rejimi hedef alarak, "47 yıldır bu rejim 'İsrail'e ölüm', 'Amerika'ya ölüm' diye haykırıyor. Kanımızı döktü, kendi halkını katletti. Bu katil terör rejiminin, tüm insanlığı tehdit etmesine imkân verecek nükleer silahlara sahip olmasına izin verilemez. Ortak eylemimiz, cesur İran halkının kendi kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL BİR İRAN KURMA ZAMANI GELDİ"

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.