Bülent Turan'ın AK Parti teşkilatlarıyla ilgili açıklamaları salonda büyük alkış aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti teşkilatlarına yönelik uyarıları ses getirdi. Turan'ın "Adam teşkilat başkanı yakını il müdürü. Adam milletvekili yeğeni bilmem nerenin temsilcisi olmaz. Tırnaklarımızla geldiğimiz teşkilatı yormayalım. Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım" sözleri büyük davetlilerin alkışını aldı. Turan'a destek çıkan Şamil Tayyar, "Artık antibiyotik tedavisi kesmez, neşteri derine vurmalı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul' başlıklı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Milletvekilliği döneminden örnek veren Turan, teşkilatlardaki liyakatsız atamaları eleştirdi.

"Adam teşkilat başkanı yakını il müdürü. Adam milletvekili yeğeni bilmem nerenin temsilcisi olmaz. Tırnaklarımızla geldiğimiz teşkilatı yormayalım. Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım" sözleri davetlilerin tezahüratları altında büyük alkış aldı.

Çanakkale'de teşkilatları gezdiğini belirten Turan, gördüğü yanlışları sıraladı. Partide görevli olanların PTT'de çalıştığını, kimisinin de belediyede işçi olduğuna dikkat çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çare 2002 ruhu"

"Mesai günü maaş alıyoruz. Hem kamuda çalışıp hem partide görev almak bizim prensiplerimizde var mı? Kendi şahsi meselemiz için partimizi üzmeyelim. Çare 2002 ruhu. Giyeceğimiz elbise takınacağımız tavır 2002 tavrı. Anadolu'nun kalbinde Erdoğan hala var. Erdoğan da bizim meselemizin tam göbeğinde. Topanlanın gitmiyoruz daha çok işimiz var. Rüzgar sert eserse söğüt düşünsün. Çınara bir şey olmaz."

Şamil Tayyar: Heyecan dalgası oluşturuyorsa bu sese kulak vermek gerek

Turan'ın teşkilatlara yönelik uyarıları yankı uyandırdı. AK Parti eski milletvekili yazar Şamil Tayyar, Turan'ın çıkışını sosyal medyada yorumladı. Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakan Yardımcımız @turanbulent ‘in bu samimi eleştirisi hem toplantı salonunda hem kamuoyunda hayli ilgi gördü, tabanı heyecanlandırdı. Demek ki ihtiyaç var. Görevdeki bir arkadaşımızın kuruluş değerlerine yabancılaşmanın dayanılmaz ağırlığına hafif dokunuşu bile heyecan dalgası oluşturuyorsa bu sese kulak vermek gerek. Ama bir de küçük not düşeyim. Şikayete mevzu konular münferit olsa dönüşüm kolaydı. Maalesef, bunlar kurumsallaştı ve yaygınlaştı. Dönüştürdüğümüz topluma yabancılaştık, siyasetin hükmünü azalttık. Artık antibiyotik tedavisi kesmez, neşteri derine vurmalı. Yine de milletin derdiyle dertlenenin sesi kıymetli Rabbim sayılarını arttırsın"