Özgür Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çıkışı gündem oldu.

 "İktidarın hedefinde artık Mansur Yavaş olacak" iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren CHP lideri, dikkat çeken ifadeler kullandı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, gündemdeki 'laiklik bildirisi' ve masasındaki son seçim anketleriyle ilgili de konuştu.

 Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partiden istifası ve aralarında geçen mesajlarla ilgili açıklamalarda bulanan CHP lideri Özel, "Özarslan Mansur Yavaş'ı da hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"İktidarın hedefinde artık Mansur Yavaş olacak" iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren CHP lideri, "Artık bu vakitten sonra bir kez daha aynı yönteme başvururlar mı bilmiyorum ama akıllarına daha inovatif bir kötülük gelirse ondan da Mansur Bey'i esirgemezler, mahrum bırakmazlar." dedi.

Özel, gündemdeki 'laiklik bildirisi', Terörsüz Türkiye süreci ve masasındaki son seçim anketleriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

