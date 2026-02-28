CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! Avukatından açıklama geldi

BOLU'dan son dakika haberi geldi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındığını duyurdu. Tanju Özcan, X hesabından bizzat kendisi gözaltına alındığını haber verdi. Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi 'Rüşvet' iddiasıyla gözaltında. CHP kanadından "Tanju Özcan’ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur' tepkisi geldi.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Özcan ile birlikte toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

'Bu benim için onurdur'

Bolu Belediye Başkanı X hesabından gözaltına alındığını "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" diyerek duyurdu. Tanju Özcan jandarma tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Tanju Özcan neden gözaltına alındı?

Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar:

-Tanju Özcan - Başkan

-Süleyman Can - Başkan Yardımcısı

-Naim Ayhan - Müdür Ali Sarıyıldız

-Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin

CHP'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından Özcan'ın gözaltına alınmasına şöyle tepki gösterdi:

-"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur!

-Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır. Sandıkta yenemeyenlerin, yargı sopasıyla itibarsızlaştırma girişimidir. Ama bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de algı operasyonlarıyla sindirilir. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTININ NEDENİ BELLİ OLDU

Habertürk'ün haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan'ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia edildi.

Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kentte "irtikap" suçu işlemekle suçlanan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerce belediye şirketi olan Bolu Bel AŞ'ye gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği, bu kapsamda market temsilcileri ile yüz yüze ve telefonda görüşülerek ve belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Teklif bedelinin yüksek bulunduğunun ifade edilmesi üzerine şüpheli Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz." şeklinde beyanda bulunduğu ve marketlere sözleşmeyi kabul etmeleri için bir hafta süre tanındığı aktarılan açıklamada, verilen süre içinde dönüş olmaması üzerine Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlere denetimler başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde BİM isimli marketin 32, 3-12 Haziran 2024'te Yeni Mağazacılık (A101) isimli marketin 44, aynı tarihlerde ŞOK isimli marketin 26 ve 3-11 Haziran 2024'te Carrefoursa isimli marketin 5 şubesinin denetlendiği belirtilerek, denetimlerde özellikle NACE2 kodunun bulunmaması gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bildirildi.

Yapılan toplantı sonrası başlayan denetimlerin sıklığı ve mahiyetinin rutin uygulamalardan farklı olması nedeniyle BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerinin ticari itibarlarının zedelenebileceği endişesiyle belediye şirketiyle reklam sözleşmesi imzalamayı kabul ettikleri, A101 ve ŞOK’un ise sözleşmeyi kabul etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm marketlere ilk denetimlerin yapılmasının ardından eksikliklerin giderilip giderilmediğine ilişkin ikinci denetimler başlatılmış, ikinci denetimlerin ŞOK market şubelerine 12 Temmuz 2024-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, A101 market şubelerine 29 Temmuz 2024-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında olmak üzere sadece reklam sözleşmesi imzalamayan bu iki market şubelerine yapıldığı, reklam sözleşmesi teklifini kabul eden diğer market şubelerine yapılmadığı, bu denetimler neticesinde A101 ve ŞOK market isimli iş yerlerine idari para cezası ve denetim yapılan market şubelerinin 5 gün süre ile ticaretten men edilmesine karar verildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 09 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi ve 1608 sayılı Kanun'un 1. Maddesinde ise 'Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.

Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir' hükümlerine açıkça aykırı olarak hukuka aykırı faaliyetten men kararlarının verildiği, belediye görevlisi olan şüphelilerin asıl amacının esasen denetim yapmak olmayıp marketlerin Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi imzalamasını sağlamaya yönelik olduğu, eksiklik bulunmasına rağmen ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ‘faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi gereğince ikinci denetimi yapması zorunlu olmasına rağmen reklam sözleşmesi imzalamayı kabul eden marketlerini ikinci kez denetlememesinden bu durumun anlaşıldığı, ve belediye görevlisi olan şüphelilerin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle belediye şirketine yarar sağlamak amacıyla market sahiplerini icbar ettikleri iddia edilmektedir."

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, açıklama yaptı. Atalay, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin bildiği üç harfli isimlerden oluşan bir grup tacir, işletici marketlerin ikna suretiyle irtikap iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınmanın konusu, bundan bir, bir buçuk yıl evvel belediyemiz tarafından oluşturulan 528 öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf adliyede Asliye Hukuk Mahkemesi'nin denetiminden geçtikten sonra kuruluyor, sürekli denetime tabi, yeminli müşaviri var ve bütün işlemleri faturalı. Yaptığı işlemlerin hepsi umuma açık ve şeffaf hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddianın asılsız bir iddia olduğunu Türkiye'de bütün CHP'li belediyelere isnat edilen itibarsızlaştırmaktan ibaret olduğunu sanıyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nın bırakılacağını ümit ediyorum. Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, yargı mercilerinin önüne çıkartılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz. Olay tamamen belediyenin toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrencilere yardım amacıyla kurduğu vakfa yapılan yardımların zorla yapıldığı yönünde asılsız bir iddiadır."