BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  EKONOMİ

Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 407 oldu. Petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Abone ol

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 407 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Perşembe gününü 70,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,02 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 65,21 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor
Netanyahu'dan ilk açıklama: "Aslanın Kükreyişi" operasyonu başladı!
Netanyahu'dan ilk açıklama: "Aslanın Kükreyişi" operasyonu başladı!
İsrail saldırısı sonrası kritik uyarı! Eğer bu yaşanırsa petrol fiyatları yüzde 10 artar
İsrail saldırısı sonrası kritik uyarı! Eğer bu yaşanırsa petrol fiyatları yüzde 10 artar
Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı
Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun yaptı
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun yaptı
Akbank'tan ramazan ayına özel kampanya
Akbank'tan ramazan ayına özel kampanya
Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı
Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "28 Şubat" paylaşımı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "28 Şubat" paylaşımı