BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  GÜNCEL

Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı

Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 28 Şubat postmodern darbenin 29. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, "Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı." dedi.

Abone ol

Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi: 

"Tüm darbe ve postmodern darbeler bu ülkeye ve milletimize karşı yapılmış kötülüklerdir. Millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahaleler millete düşmanlıktır.

Aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim de ülkemize dönük bir kötülük ve düşmanlık projesiydi. 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi.

Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu.

Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü. Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı, dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hakettiği karşılığı bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir.

Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR…"

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun yaptı
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun yaptı
Akbank'tan ramazan ayına özel kampanya
Akbank'tan ramazan ayına özel kampanya
Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı
Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "28 Şubat" paylaşımı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "28 Şubat" paylaşımı
Osmaniye'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Osmaniye'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Ülkelerden vatandaşlarına İsrail'e seyahat uyarısı
Ülkelerden vatandaşlarına İsrail'e seyahat uyarısı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! Avukatından açıklama geldi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! Avukatından açıklama geldi
Gazze'ye destek verdi film çekmesi engellendi Susan Sarandon anlattı
Gazze'ye destek verdi film çekmesi engellendi Susan Sarandon anlattı
Bolivya'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolivya'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var